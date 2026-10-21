В Киеве за 15 тысяч "зеленых" продавали "свободу от мобилизации"

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Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Адвокат получила взятку в размерах 4 тысяч долларов. За эти деньги она обещала повлиять на ТЦК, чтобы снять 36-летнего мужчину с розыска. Также за дополнительные 10,5 тысяч долларов она обещала трудоустроить "клиента" на предприятие, где он может получить бронирование от мобилизации на 10 мест.

"Подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога", - говорят в прокуратуре.

Напомним, во Львовской области инспектор таможни организовал бизнес на "белых билетах". Стоимость своих "услуг" он оценивал в 13 тысяч долларов.