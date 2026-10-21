В Киеве нетрезвый водитель Audi въехал в отбойник

Фото: полиция Киева

В Киеве водитель автомобиля Audi въехал в отбойник по улице Елены Телиги. В ходе проверки патрульные обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения. Результат обзора на Драгере составил 0,87 промилле

Об этом сообщила патрульная полиция, передает RegioNews .

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. В результате ДТП никто не пострадал.

Патрульные отстранили мужчину от вождения и составили на него административные материалы:

протокол по ст. 124 КУоАП — нарушение правил дорожного движения, повлекшее за собой ДТП;

протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП – управление транспортным средством в состоянии опьянения;

постановление по ч. 1 ст. 126 КУоАП – управление транспортным средством без страхового полиса.

Напомним, в Тернопольской области в результате столкновения автомобилей Peugeot Partner и Opel Corsa травмировались 11 человек, в том числе трое несовершеннолетних. Все пострадавшие госпитализированы. После столкновения Opel Corsa загорелся, пожар был ликвидирован спасателями.