Миф о "застрявших танках": как Трамп переписывает историю под интересы России

Ежедневные заявления Трампа о том, что Киев не взяли лишь потому, что танки увязли и поэтому страну не оккупировали за три дня – ничто иное, как переписывание истории под интересы России

Ежедневные заявления Трампа о том, что Киев не взяли лишь потому, что танки увязли и поэтому страну не оккупировали за три дня – ничто иное, как переписывание истории под интересы России

Фото: скриншот

Ибо кому кому, а тем очень больно признавать, что им давали по морде, а не вышли с самогоном и караваями. А бизнес дела заключать хочется и памперсы на деловом костюме выглядит не очень. Потому и идет речь о таком переписывании истории под улучшенный имидж. Правда, есть момент, что самой администрации США тоже надо найти объяснение, что за такие погодные условия были, что уже много месяцев сами застряли с Ираном.

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