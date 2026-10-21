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21 октября 2026, 15:19

Во Львовской области внедорожник перевернулся в кювет: водитель погиб, двое пассажиров в больнице

21 октября 2026, 15:19
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Фото: полиция
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ДТП произошло 20 октября около 22:35 вблизи села Калитяки Яворивского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель Toyota RAV4 не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

От полученных травм 34-летний водитель скончался на месте. Двое пассажиров 42 и 47 лет получили травмы и были госпитализированы.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, днем 19 октября в Ровенской области в результате столкновения с грузовиком легковушка превратилась в металлолом. Пассажирка легковушки погибла на месте, ее мужа госпитализировали.

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