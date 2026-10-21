В Киеве мужчина угрожал бывшей жене убийством

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Мужчина и женщина расторгли брак еще полгода назад. Однако мужчина продолжал приходить к ней, чтобы выяснять отношения. Во время общения он обижал экс-супругу нецензурной бранью, пытался выломать дверь, а также угрожал ей расправой. Все это происходило в присутствии их сыновей 12 и 15 лет.

"Полицейские неоднократно привлекали мужчину к административной ответственности за совершение домашнего насилия, в том числе и тогда, когда потерпевшая состояла с ним в официальном браке. Впрочем, мужчина на путь исправления не стал и продолжал противоправные действия", - говорят в полиции.

Теперь он получил подозрение.

Напомним, в сентябре в Киеве мужчина взорвал гранату из-за невозвращенного долга. В результате взрыва оба участника конфликта получили ранения. Также пострадали трое местных жителей, сидевших рядом на скамейке.