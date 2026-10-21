В Днепропетровской области будут судить руководителя КП за растрату более 3 млн грн

Фото: САП

В Павлограде будут судить директора коммунального предприятия и других фигурантов дела о растрате бюджетных средств на сумму более 3 млн. грн. В течение 2021-2025 годов на предприятии фиктивно трудоустроили 7 человек, которые фактически не выполняли свои должностные обязанности, но получали заработную плату

Об этом сообщили в полиции, передает RegioNews .

Следователи Павлоградского районного отдела полиции установили, что директор предприятия организовал схему присвоения бюджетных средств. В нее, по версии следствия, были привлечены работники, ответственные за кадровую работу, учет рабочего времени и начисление заработной платы.

За несколько лет в табели учета рабочего времени вносили ложные сведения о работе семи формально трудоустроенных лиц. На основании этих документов им начисляли зарплату, а соответствующие периоды относились к трудовому стажу, хотя фактически люди не выполняли своих должностных обязанностей.

Полицейские завершили предварительное расследование. Обвинительный акт в отношении фигурантов был направлен в суд.

Действия обвиняемых квалифицировали по ч. 3, 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, а также по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 366 УК Украины — служебный подлог, совершенный по предварительному сговору группой лиц.

Напомним, в Харькове полицейские сообщили о подозрении десяти людям по делу о присвоении более 4,1 млн грн бюджетных средств. Участники схемы оформляли на работу в коммунальное предприятие фиктивных работников, которые фактически не выполняли никаких обязанностей.