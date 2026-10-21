06:05  21 октября
На Волыни трактор подорвался на мине: погиб мастер леса
09:37  21 октября
В Одессе группа людей забросала камнями здание ТЦК: что известно
10:55  21 октября
Украинскому режиссеру диагностировали рак кожи
UA | RU
UA | RU
21 октября 2026, 14:56

Украинские военные поразили склады и пункты управления оккупантов

21 октября 2026, 14:56
Читайте також українською мовою
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

В течение суток 20 октября и в ночь на 21 октября украинские Силы обороны нанесли результативные удары по объектам российских войск

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Подразделения поразили пункты управления оккупантов в Луганске и вблизи Курахово Донецкой области. Такие попадания существенно разрушают систему управления вражеской армией и мешают координации ее сил на передовой.

Кроме того, украинские защитники уничтожили склады материально-технических средств противника близ Яны-Капы в оккупированном Крыму и возле Чистякового Донецкой области. Ликвидация этих запасов подрывает логистику оккупантов и снижает их способность вести боевые действия.

Напомним, в течение суток 19 октября и ночью на 20 октября подразделения Сил обороны поразили пункты управления, склады обеспечения и места скопления врага на оккупированных территориях.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ВСУ оккупанты потери россиян российская армия фронт война
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
Возобновление переговоров: Путин назвал дату
21 октября 2026, 17:00
В Ровенской области россияне атаковали "METRO" и жилищный сектор: возник пожар
21 октября 2026, 16:56
"Укрзализныця" продолжила маршрут поезда Интерсити+ из Киева в Трускавец
21 октября 2026, 16:55
Во Львовской области пограничники "разнесли" российский дрон
21 октября 2026, 16:50
В Прикарпатье мужчина организовал незаконную рубку буков и привлек к работе 17-летнего юношу
21 октября 2026, 16:46
В Винницкой области мужчина женился на будущей теще ради выезда за границу
21 октября 2026, 16:42
Российская атака обесточила часть Днепропетровщины: без света более 30 тысяч человек
21 октября 2026, 16:31
РФ производит 4000 "Гераней" ежемесячно: где наша баллистика и дроны?
21 октября 2026, 16:27
На Днепропетровщине мужчина до смерти забил знакомого
21 октября 2026, 16:15
В Харьковской области разоблачили попытку мошенничества с "єВідновленням" на 1,2 млн грн
21 октября 2026, 15:59
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Все публикации »
Валерий Чалый
Марина Данилюк-Ярмолаева
Владимир Фесенко
Все блоги »