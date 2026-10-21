Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В течение суток 20 октября и в ночь на 21 октября украинские Силы обороны нанесли результативные удары по объектам российских войск

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Подразделения поразили пункты управления оккупантов в Луганске и вблизи Курахово Донецкой области. Такие попадания существенно разрушают систему управления вражеской армией и мешают координации ее сил на передовой.

Кроме того, украинские защитники уничтожили склады материально-технических средств противника близ Яны-Капы в оккупированном Крыму и возле Чистякового Донецкой области. Ликвидация этих запасов подрывает логистику оккупантов и снижает их способность вести боевые действия.

Напомним, в течение суток 19 октября и ночью на 20 октября подразделения Сил обороны поразили пункты управления, склады обеспечения и места скопления врага на оккупированных территориях.