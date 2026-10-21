В результате российской атаки на Запорожский район погибли два человека
Утром 21 октября российские оккупанты совершили атаку на Запорожский район
Об этом сообщает в.и.о. главы Запорожской ОВА Михаила Семикина, передает RegioNews.
Вблизи поселка Камышеваха вражеский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль, двигавшийся по дороге.
В результате прицельного удара беспилотника погибли два человека – 73-летний мужчина и 71-летняя женщина.
Напомним, 21 октября российские войска совершили две атаки на частное предприятие в Чернигове: есть погибший и пострадавший.
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