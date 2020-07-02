Рада рассмотрит отставку Смолия на внеочередном заседании завтра – Арахамия

Вопрос о назначении нового главы Нацбанка на этом заседании рассматривать не будут

Вопрос о назначении нового главы Нацбанка на этом заседании рассматривать не будут

Фото из открытых источников

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада намерена провести 3 июля внеочередное пленарное заседание для рассмотрения отставки главы Национального банка Якова Смолия.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Українськi Новини.

После этого (очередного заседания) мы объявляем внеочередное заседание, рассматриваем кадровые вопросы и дальше идем... в 14:00", - сказал он.

По словам Арахамии, парламентарии также могут рассмотреть заявление председателя Антимонопольного комитета Юрия Терентьева об отставке.

В то же время Верховная Рада на внеочередном заседании завтра, 3 июля, не будет рассматривать вопрос о назначении нового главы Национального банка Украины, заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, сообщает "Укринформ".

Консультации продолжаются. Сегодня будут консультации, будут завтра консультации, я уверен. Завтра никто никого не будет выносить в зал. То есть неделя у нас комитетская на то, чтобы провести основательные нормальные консультации и выбрать действительно профессионального человека, который может возглавить этот важнейший орган государственной власти", - сказал Гетманцев.

В то же время первый заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк ("Голос") не исключает, что этот вопрос отложат на следующую пленарную неделю, поскольку затянулось рассмотрение поправок в закон об игорном бизнесе.

Напомним, 1 июля о своей отставке из-за постоянного политического давления заявил председатель НБУ Яков Смолий.

Президент Зеленский зарегистрировал в Верховной раде проект постановления об увольнении Якова Смолия с поста председателя Национального банка.

Профильный комитет Верховной Рады поддержал отставку Смолия.