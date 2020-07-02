Названы кандидаты на должность главы НБУ

По сообщениям различных источников, на Банковой рассматривают почти десяток вариантов

По сообщениям различных источников, на Банковой рассматривают почти десяток вариантов

Наиболее вероятно, на пост будут претендовать глава правления "Укргазбанка" Кирилл Шевченко, экс-министр экономики Тимофей Милованов и экс-глава правления «Райффайзен банка Аваль» Владимир Лавренчук.

Как пишет RegioNews посиланням на УНИАН, об этом во время видеоконференции заявил генеральный директор Dragon Capital, президент Европейской Бизнес Ассоциации Томаш Фиала, комментируя информацию относительно возможных кандидатов на должность нового руководителя НБУ.

Я знаю Милованова, Лавренчука. У них на рынке очень хорошая репутация. Если назначить их, то думаю, что это было бы хорошо... Эти фамилии инвесторам понятны, и они будут проводить консервативную монетарную политику, которая необходима, чтобы держать в первую очередь низкую инфляцию, держать процентные ставки", – сказал он.

При этом Фиала отметил, что сама отставка Якова Смолия дает негативный сигнал рынку.

Единственное, что даже при такой замене все равно остается негативный осадок, что новоназначенный председатель правления, который назначается на 7 лет и должен быть независимым, есть прецедент, что по звонку с Банковой его могут вынудить уйти в отставку, если Банковой не будет нравиться что-то в независимом политике Нацбанка", – сказал он.

Как сообщает "НВ”, на пост главы НБУ также может претендовать бывший министр финансов Игорь Уманский.

Среди других вероятных кандидатов в СМИ также рассматривают такие кандидатуры как нынешний председатель правления Укргазбанка Кирилл Шевченко, член совета НБУ Елена Щербакова и глава совета НБУ Богдан Данилишин, а также бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Напомним, вчера вечером о своей отставке из-за постоянного политического давления заявил председатель НБУ Яков Смолий.