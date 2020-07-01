На Киевщине сорвали поставки ИВЛ: фирму подозревают в присвоении 10 млн гривен

Аппараты должны были поступить в больницы до 25 мая

Аппараты должны были поступить в больницы до 25 мая

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Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе КОГА.

Сообщается, что 100% предоплату в размере 10,5 млн гривен отправили компании "Лиртон Групп" еще 28 апреля за 15 аппаратов ИВЛ. Договор заключил бывший руководитель департамента здравоохранения. Согласно его условий, аппараты должны были поступить в больницы до 25 мая.

Поставщик свои обязательства не выполнил и средства не вернул.

Из-за сорванных закупок медицинские учреждения Киевской области остались без необходимого оборудования. Областная власть была вынуждена решать проблему с привлечением бизнеса и искать другие каналы поставок", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что 4 мая руководителя Департамента уволили из-за несоответствия должности. Против него возбуждено уголовное производство относительно злоупотребления служебным положением при осуществлении закупок медицинского оборудования.

Также отмечается, что процессуальные действия по этому поводу уже ведутся.

Напомним, это не первый случай мошенничества с госзакупками аппаратов ИВЛ. Ранее в Сумах недополучили 18 аппаратов ИВЛ из-за злоупотреблений чиновников.