На отставку Смолия отреагировали в Офисе президента и "Слуге народа"

Отставку главы НБУ рассмотрят на заседании фракции

Отставку главы НБУ рассмотрят на заседании фракции

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В Офисе президента опубликовали заявление после отставки председателя Нацбанка Якова Смолия. Так, у Зеленского призывают лишить политического окраса дискуссии относительно работы НБУ.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Национальный банк Украины вместе с правительством должны продолжать реализацию взвешенной монетарной и фискальной политик, что послужит залогом для обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности и будет способствовать экономическому росту и восстановлению банковского кредитования", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что дискуссии относительно деятельности НБУ "должны базироваться исключительно на принципах профессионализма и должны быть лишены политической окраски, которая может иметь негативное влияние на институциональную состоятельность и независимость Национального банка Украины".

В то же время, вопрос отставки главы Нацбанка со своей должности будет рассматривается на заседании фракции "Слуги народа", а перед этим заявление рассмотрят на заседании профильного парламентского комитета.

В комитете не исключают, что Смолию придется занимать должность главы Нацбанка и в дальнейшем, если депутаты не поддержат его отставку. Есть ли голоса за отставку Смолия депутаты монобольшинства определят на отдельном заседании фракции.

Это возможно. Сначала мы рассмотрим заявление на нашем комитете. А потом действительно на фракции. В первую очередь нужно пообщаться с главой НБУ. Он будет в Раде, будет докладывать. После этого Рада должна будет принять его заявление об отставке", - пояснил Данил Гетманцев.

Помимо этого, возможная отставка Смолия может повлиять на отношения с Международным валютным фондом.

Так, послы стран "Большой семерки" уже прокомментировали увольнение главы Нацбанка: предостерегают от отката реформ. По их мнению, независимость Нацбанка является фундаментальным достижением для Украины. Именно это способствовало росту и спасло обанкротившийся банковский сектор.

Незалежний Нацбанк - фундаментальне досягнення для України, що зменшило корупцію, сприяло зростанню й врятувало збанкрутілий банківський сектор. Підрив цієї надважливої інституції був би великим кроком назад і поставив би під загрозу надійність реформ України і їхню підтримку. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) July 1, 2020

Послы призвали не подрывать эту организацию, поскольку это ставит под угрозу проведение и поддержку реформ в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Нацбанка Яков Смолий написал на имя президента заявление об отставке из-за "систематического политического давления".