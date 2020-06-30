"Слуга народа" еще не определилась с кандидатом на довыборах в 208 округе

В партии также считают, что дату проведения выборов могут обжаловать в суде

В партии также считают, что дату проведения выборов могут обжаловать в суде

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Партия "Слуга народа" еще не определилась, кого будет поддерживать на промежуточных выборах в народные депутаты в 208-м одномандатном избирательном округе.

Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура, передает RegioNews.

Еще партия не определилась. Такого кандидата будет выдвигать съезд", - сказал Качура.

Он также заявил, что не разделяет позицию ЦИК о проведении промежуточных выборов в ВР в 208-м округе одновременно с местными.

По-моему, единственный правильный вариант - проведение выборов в двухмесячный срок после принятия ЦИК решения, как указано в законе", - сказал нардеп.

Он не исключил, что кто-то может обжаловать такое решение ЦИК в суде.

Этого можно достичь, только оспорив это решение в суде. Я не исключаю, что такое может произойти. Думаю, есть заинтересованные лица, чтобы как можно быстрее провести выборы в этом конкретном округе", - добавил Качура.

Напомним, в праймериз "Слуг народа" на кандидата в мэры Киева будут участвовать четверо кандидатов.

Выборы в 208 округе назначены на 25 октября этого года в связи со смертью нардепа Валерия Давиденко.

Также, известно, что о своем участии в 208-м округе уже заявили лидер Радикальной партии Олег Ляшко, экс-глава Офиса президента Андрей Богдан, бывший нардеп от БПП Александр Грановский.