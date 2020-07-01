Кабмин выделит 305 млн гривен на жилье для военных - Шмыгаль

Планируют обеспечить квартирами и домами почти 300 военных

Планируют обеспечить квартирами и домами почти 300 военных

Фото: из открытых источников

Кабинет министров Украины выделит 305 миллионов гривен на приобретение жилья для украинских воинов и их семей.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал на заседании правительства, передает RegioNews.

По его словам, речь идет о военнослужащих, которые принимали участие в отражении вооруженной агрессии России на Донбассе и во время этой войны получили ранения.

Эти люди защищали нашу независимость, территориальную целостность, это наши герои, потому мы как правительство и общество должны отдавать им надлежащую честь, в том числе создавать достойные условия для их жизни и работы", – сообщил глава правительства.

Он отметил, что важно, чтобы воины на передовой знали, что государство тут, на мирной земле, подставит им плечо и поможет их семьям.

305 миллионов гривень пойдут на то, чтобы обеспечить квартирами и домами почти 300 военных и их семей", - сказал Шмыгаль.

По его словам, это решение касается не только социальных обязательств, но и безопасности страны.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство погасило все долги перед шахтерами государственных шахт.