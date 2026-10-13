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13 октября 2026, 09:27

США якобы угрожали Драпатому и Палисе через удары по НПЗ РФ

13 октября 2026, 09:27
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Фото: из открытых источников
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Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый и заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса якобы получили предупреждение от американской стороны из-за украинских атак на российские нефтеперерабатывающий завод

Об этом сообщает Kyiv Independent со ссылкой на двух неназванных украинских чиновников, передает RegioNews.

По информации собеседников издания, американские чиновники дали понять Киеву, что Украина будет нести ответственность за удары по российской энергетической инфраструктуре, если они продлятся в период объявленного энергетического перемирия.

Один из источников утверждает, что предупреждающие звонки получили Павел Палиса, отвечающий в Офисе Президента за военные вопросы, и главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый. В то же время, информация о контакте с Драпатым, как отмечает издание, поступила от анонимного собеседника.

По словам одного из украинских чиновников, американская сторона также могла предупредить о возможном прекращении обмена разведывательными данными и программы PURL.

PURL – это инициатива, в рамках которой страны-партнеры финансируют закупку американского вооружения для Украины. За первый год ее работы Киев получил оружие в 6,7 млрд долларов. Несмотря на прекращение прямой военной помощи Украине со стороны США по возвращении Дональда Трампа в Белый дом, обмен разведывательной информацией между странами продолжался.

Позже Палиса отреагировал на эту информацию от СМИ.

"В последние несколько дней я не давал никаких комментариев ни украинским, ни иностранным медиа", – написал он.

Напомним, 11 октября Дональд Трамп неожиданно сообщил в соцсетях о якобы достигнутой между Украиной и Россией договоренностях о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре обеих стран.

В то же время Владимир Зеленский заявил, что Украина готова подписать гарантии по энергетическому перемирию, однако Россия также должна подтвердить готовность соблюдать договоренности.

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