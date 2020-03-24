Клочко: Работа Комитета не должна останавливаться, мы должны завершить реформу децентрализации
Как передает RegioNews, об этом он заявил во время видеоконференции по обсуждению актуальных вопросов формирования административно-территориальных единиц субрегионального уровня, который был проведен 24 марта совместно с Министерством развития общин и территорий при участии народных депутатов, представителей областных государственных администраций, ассоциаций органов местного самоуправления, ученых и экспертов
"В это непростое для всей страны время Комитет находится в состоянии готовности для принятия неотложных решений. Народные депутаты нашего Комитета находятся в режиме онлайн и в случае необходимости при соблюдении необходимых мер безопасности готовы безотлагательно собраться. Мы должны продолжать подготовку и принимать решения, которые необходимы для продолжения реформы децентрализации", – заявил председатель Комитета.
Кроме того Андрей Клочко поддержал наработки Министерства развития общин и территорий, которые были сегодня презентованы во время видеоконференции.
"Мы готовы быть вашими партнерами в этом процессе и принимать участие в соответствующих дискуссиях", – заявил парламентарий и отметил, что эти наработки являются очень важными, но требуют дальнейшего обсуждения.
"В адрес нашего Комитета поступает много обращений от местных советов, представителей ОТГ, касающиеся административно-территориального устройства, в том числе и формирование административно-территориальных единиц районного уровня. И их количество показывает нам, насколько эти вопросы являются дискуссионными, иногда очень острыми. Поэтому при разработке соответствующих методических рекомендаций мы должны проявить максимум взвешенности и компетентности", – отметил Андрей Клочко.
Парламентарий также обратился к представителям органов местного самоуправления при рассмотрении таких вопросов быть политически беспристрастными, отбросить партийные интересы, а действовать исключительно в интересах местных общин для наилучшего будущего своих жителей.
В свою очередь, заместитель главы Минрегиона Вячеслав Негода отметил, что все основные сегодняшние месседжи и информация, которая есть в наличии у Министерства, будет систематизирована и выложена в свободный доступ для определенного обсуждения. "Согласуем с Комитетом, с его председателем – Андреем Клочко, когда мы сможем начать встречи в таком режиме, но в более узком кругу с соответствующими областями", – отметил Негода.
Он подчеркнул, что к этой работе в дальнейшем будут привлечены народные депутаты, потому что вопрос районного деления – это исключительно компетенция парламента.
Подводя итоги, участники сошлись на том, что времени осталось очень мало. Соответствующий законопроект имеет появиться в парламенте не позже апреля.
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