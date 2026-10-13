Минус два танка, семь бронемашин и 1390 военных: потери РФ за сутки
Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали 1390 окупантов, уничтожили 51 артиллерийскую систему, два танка, семь бронемашин, 1889 БпЛА оперативно-тактического уровня, а также 367 единиц автомобильной и спецтехники
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 13.10.26 ориентировочно составили:
Напомним, в сентябре пограничное подразделение "Феникс" продемонстрировало рекордные результаты по уничтожению беспилотников и живой силы врага. Кроме привычных разведывательных БпЛА, таких как "Скат", ZALA или "Князь Вещий Олег", бойцы впервые сбили новейший российский дрон "Альбатрос М5".
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