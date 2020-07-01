Офис президента готовит законопроект, который сделает преступлением обнародование тайных разговоров тип-чиновников

Такие изменения, по мнению руководства государства, должны прекратить "вредную практику", которая нарушает нацбезопасность Украины

Такие изменения, по мнению руководства государства, должны прекратить "вредную практику", которая нарушает нацбезопасность Украины

Фото: ЕП

По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, такой закон может успокоить международных дипломатов и защитить президента Зеленского от «сливов» и дезинформационных кампаний.

Об этом Андрей Ермак рассказал в интервью The Washington Post, пишет RegioNews.

Это не нормально, когда кто-то записывает главу государства. И не важно – это незаконный поступок гражданина Украины из-за каких-то собственных мотивов, или за этим стоят иностранные спецслужбы", – сказал Ермак, комментируя обнародованные в мае так называемые "пленки Деркача" – записи разговора пятого президента Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена.

По словам Ермака, такой закон может успокоить международных дипломатов, которых беспокоит то, что в Украине трудно сохранить конфиденциальность разговоров топ-чиновников. Кроме того, он защитит президента Зеленского и его команду от "сливов" и дезинформационных кампаний. Одновременно он может встревожить журналистов, в том числе антикоррупционных, ведь не позволит им распространять записи, которые доказывают коррупцию политиков, судей, прокуроров и тому подобное.

Напомним, в прошлом году в США начали процедуру импичмента президенту Дональду Трампу. Ее спровоцировал телефонный разговор Трампа с Зеленским, во время которой американский президент попытался убедить Зеленского начать расследование относительно Гантера Байдена – сына Джо Байдена, который является основным оппонентом Трампа на президентских выборах.

Кроме того, в конце марта народный депутат Гео Лерос опубликовал видеозаписи, на которых брат Андрея Ермака проводит переговоры о трудоустройстве на определенные должности в органах власти, после чего правоохранители открыли ряд уголовных производств.