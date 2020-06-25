15:16  25 июня
Кабмин согласовал увольнение Андрея Балоня с должности председателя Кировоградской ОГА
17:19  25 июня
Вступительная кампания в Украине начнется 1 августа
16:39  25 июня
Представители черкасской ячейки "Батькивщины" заявили о давлении на их бизнес со стороны СБУ
UA | RU
UA | RU
25 июня 2020, 17:00 8

Мы должны сделать децентрализацию необратимой – Андрей Клочко

25 июня 2020, 17:00 8
Читайте також українською мовою
Наша цель – приблизить власть к людям. Для этого должен быть постоянный и конструктивный диалог между центральной властью и органами местного самоуправления
Наша цель – приблизить власть к людям. Для этого должен быть постоянный и конструктивный диалог между центральной властью и органами местного самоуправления
Читайте також
українською мовою

Об этом заявил народный депутат Украины, Председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко, выступая во время заседания Консультативного совета по вопросам местного самоуправления во главе с Председателем ВР Александром Разумковым, посвященное ходу реализации реформы децентрализации в Украине.

Сообщает RegioNews.

Реформа децентрализации находится на ответственном этапе, и от принятия Верховной Радой Украины своевременных, взвешенных решений зависит ее успешное завершение. Наша цель – приблизить власть к людям и обеспечить необратимость процесса децентрализации путем закрепления нового административно-территориального устройства в Конституции Украины", отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что вопросы завершения реформы децентрализации является предметом постоянного внимания Президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, проект Закона о внесении изменений к Конституции уже прошел широкое публичное обсуждение. В ближайшее время работа над ним будет завершена и он поступит в Парламент.

Однако, сегодня на рассмотрении в Комитете находятся другие важные законопроекты, относящиеся к реформе децентрализации. Это проект Постановления Верховной Рады Украины о создании и ликвидации районов. Да, он дискуссионный, и нам крайне важно услышать мнение органов местного самоуправления", подчеркнул Клочко.

Нардеп также сообщил, что не менее важны законопроекты по оптимизации сети и функционирования ЦПАУ и "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно приведения в соответствие положений бюджетного законодательства в связи с завершением административно-территориальной реформы". Он отметил, что без принятия этих документов не будет возможным завершить реформу децентрализации.

А именно успешное завершение реформы децентрализации позволит создать предпосылки для экономии бюджетных ресурсов, выхода из кризиса, ускоренного экономического развития государства, эффективного развития территорий, усиления потенциала общин и улучшения благосостояния каждого гражданина Украины", подчеркнул парламентарий.

Он обратился к представителям органов местного самоуправления быть партнерами на этом пути, вести постоянный и конструктивный диалог. Ведь речь идет об интересах общества, об интересах государства.

Напомним, ранее Андрей Клочко подчеркивал, что процесс децентрализации не должен останавливаться даже в такое тяжелое для страны время.

Читайте также: Клочко Андрей. Председатель Житомирской областной организации партии "Слуга народа”. Досье

реформа ВР президент децентрализация Клочко Андрей
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
06 июня 2020
Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
Все видео »
Монополия на Тернопольщине: сколько и кому платит единственный владелец автовокзалов региона
Дубинский и Ко: хранители Севера
Все публикации »
Геннадий Москаль
Иван Галунга
Михаил Дяденко
Все блоги »