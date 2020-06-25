Мы должны сделать децентрализацию необратимой – Андрей Клочко

Наша цель – приблизить власть к людям. Для этого должен быть постоянный и конструктивный диалог между центральной властью и органами местного самоуправления

Наша цель – приблизить власть к людям. Для этого должен быть постоянный и конструктивный диалог между центральной властью и органами местного самоуправления

Об этом заявил народный депутат Украины, Председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко, выступая во время заседания Консультативного совета по вопросам местного самоуправления во главе с Председателем ВР Александром Разумковым, посвященное ходу реализации реформы децентрализации в Украине.

Сообщает RegioNews. Реформа децентрализации находится на ответственном этапе, и от принятия Верховной Радой Украины своевременных, взвешенных решений зависит ее успешное завершение. Наша цель – приблизить власть к людям и обеспечить необратимость процесса децентрализации путем закрепления нового административно-территориального устройства в Конституции Украины", – отметил парламентарий. Он подчеркнул, что вопросы завершения реформы децентрализации является предметом постоянного внимания Президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, проект Закона о внесении изменений к Конституции уже прошел широкое публичное обсуждение. В ближайшее время работа над ним будет завершена и он поступит в Парламент. Однако, сегодня на рассмотрении в Комитете находятся другие важные законопроекты, относящиеся к реформе децентрализации. Это проект Постановления Верховной Рады Украины о создании и ликвидации районов. Да, он дискуссионный, и нам крайне важно услышать мнение органов местного самоуправления", – подчеркнул Клочко. Нардеп также сообщил, что не менее важны законопроекты по оптимизации сети и функционирования ЦПАУ и "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно приведения в соответствие положений бюджетного законодательства в связи с завершением административно-территориальной реформы". Он отметил, что без принятия этих документов не будет возможным завершить реформу децентрализации. А именно успешное завершение реформы децентрализации позволит создать предпосылки для экономии бюджетных ресурсов, выхода из кризиса, ускоренного экономического развития государства, эффективного развития территорий, усиления потенциала общин и улучшения благосостояния каждого гражданина Украины", – подчеркнул парламентарий. Он обратился к представителям органов местного самоуправления быть партнерами на этом пути, вести постоянный и конструктивный диалог. Ведь речь идет об интересах общества, об интересах государства. Напомним, ранее Андрей Клочко подчеркивал, что процесс децентрализации не должен останавливаться даже в такое тяжелое для страны время. Читайте также: Клочко Андрей. Председатель Житомирской областной организации партии "Слуга народа”. Досье

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