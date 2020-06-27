Шмыгаль рассказал, когда ожидать окончания паводков на западе Украины

На подсчет ущерба уйдут недели

На подсчет ущерба уйдут недели

Фото: из открытых источников

Наводнения в западных регионах страны могут закончится уже в ближайшие дни. После этого власть сможет подсчитать нанесенный ущерб в данных регионах.

Как передает RegioNews, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью BBC.

По его словам количество воды спадает, так как за последние три дня выпало всего 5-12 мм осадков.

Хочется надеяться, что буквально завтра-послезавтра ситуация нормализуется и мы приступим к ликвидации последствий ", - отметил Шмыгаль.

На подсчет ущерба уйдут следующие несколько недель, когда станут понятный все последствия паводков.

"Расчетов нет, мы можем сравнивать с предыдущими подобными катаклизмами, речь шла о сотнях миллионов гривен. Сегодня можно гадать, сколько это, но первая сумма, которую мы выделили, - это более 700 млн гривен", - добавил премьер.

Напомним, ранее в МВД назвали сроки ликвидации последствий.