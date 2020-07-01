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01 июля 2020, 10:06 7

Чиновников Харьковской ОГА обвинили в присвоении полумиллиона гривен

01 июля 2020, 10:06 7
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Должностные лица вносили недостоверные сведения относительно объема и стоимости выполненных работ
Должностные лица вносили недостоверные сведения относительно объема и стоимости выполненных работ
Фото: Нацполиция
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Руководство департамента Харьковской облгосадминистрации подозревают в присвоении более полумиллиона гривен бюджетных средств.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает RegioNews.

Правоохранители установили, что к "схемам" с присвоением бюджетных средств причастны директор одного из департаментов областной госадминистрации, его заместитель и руководитель коммерческой структуры.

Фирма последнего выполняла текущий ремонт сетей электроснабжения многоквартирных жилых домов в г. Лозовая.

С целью присвоения денежных средств должностные лица вносили заведомо недостоверные сведения относительно объема и стоимости выполненных работ.

Как отмечается, в результате таких противозаконных действий областному бюджету нанесен ущерб на сумму свыше полмиллиона гривен.

Преступную деятельность должностных лиц разоблачили оперативники управления стратегических расследований в Харьковской области, следователи следственного управления областной полиции совместно с прокуратурой Харьковщины.

Директору департамента Харьковской ОГА, его заместителю и руководителю коммерческой структуры сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что в Харькове будут судить группу мошенников, которые, продавая через Интернет товары массового потребления по низким ценам, обманули граждан с нескольких областей Украины на более чем два миллиона гривен.

полиция чиновники правоохранители ОГА бюджет
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