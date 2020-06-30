Аэропорт "Киев" уволит половину своих сотрудников

Аэропорт начинает поэтапное сокращение персонала

Аэропорт начинает поэтапное сокращение персонала

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Аэропорт "Киев" начинает поэтапное сокращение своих сотрудников, на фоне глубокого кризиса, в котором оказалась авиационная отрасль из-за пандемии коронавируса, что способствует резкому падению авиаперевозок и снижению пассажиропотока", - сообщили в пресс-службе.

Всего в аэропорту работают около двух тысяч человек, в смежных предприятиях, которые сотрудничают с ним, - еще 8 тысяч сотрудников.

На данный момент каждое подразделение аэропорта "Киев" решает, кого из сотрудников уволить и как оптимизировать работу предприятия.

Самостоятельно, без помощи государства, столичному аэропорту не выжить. К сожалению, нам придется сократить 50% персонала, в том числе высококвалифицированных специалистов отрасли", - говорится в сообщении.

Кроме того, в аэропорту прогнозируют медленное восстановление спроса на авиаперелеты и ожидают возвращения к докарантинному уровню лишь через несколько лет.

В пресс-службе отметили, что руководство Международного аэропорта "Киев" постоянно обращается за помощью к власти, но должной и своевременной реакции так и нет.

Ранее сообщалось, что аэропорт "Борисполь" планирует сократить 700 работников.