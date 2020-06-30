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30 июня 2020, 14:42 11

Аэропорт "Киев" уволит половину своих сотрудников

30 июня 2020, 14:42 11
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Аэропорт начинает поэтапное сокращение персонала
Аэропорт начинает поэтапное сокращение персонала
Фото: из открытых источников
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Международный аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского (Жуляны) сокращает половину сотрудников, для спасения предприятия от банкротства вследствие падения пассажиропотока из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Аэропорт "Киев" начинает поэтапное сокращение своих сотрудников, на фоне глубокого кризиса, в котором оказалась авиационная отрасль из-за пандемии коронавируса, что способствует резкому падению авиаперевозок и снижению пассажиропотока", - сообщили в пресс-службе.

Всего в аэропорту работают около двух тысяч человек, в смежных предприятиях, которые сотрудничают с ним, - еще 8 тысяч сотрудников.

На данный момент каждое подразделение аэропорта "Киев" решает, кого из сотрудников уволить и как оптимизировать работу предприятия.

Самостоятельно, без помощи государства, столичному аэропорту не выжить. К сожалению, нам придется сократить 50% персонала, в том числе высококвалифицированных специалистов отрасли", - говорится в сообщении.

Кроме того, в аэропорту прогнозируют медленное восстановление спроса на авиаперелеты и ожидают возвращения к докарантинному уровню лишь через несколько лет.

В пресс-службе отметили, что руководство Международного аэропорта "Киев" постоянно обращается за помощью к власти, но должной и своевременной реакции так и нет.

Ранее сообщалось, что аэропорт "Борисполь" планирует сократить 700 работников.

Киев карантин деньги авиаперелеты аэропорт
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