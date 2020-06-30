09:49  30 червня
В Україні добовий показник COVID-19 тримається на високому рівні
12:21  30 червня
"СтопШкарлет": в Харкові мітингували за відставку нового в.о. міністра освіти
13:29  30 червня
Головний податківець Любченко провів через "фірми Єрмака" 15 млрд грн - Гео Лерос
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
30 червня 2020, 13:29 149

Головний податківець Любченко провів через "фірми Єрмака" 15 млрд грн - Гео Лерос

30 червня 2020, 13:29 149
Читайте также на русском языке
Лерос опублікував перелік підприємств, які задіяні в схемах Єрмака
Лерос опублікував перелік підприємств, які задіяні в схемах Єрмака
Фото: скріншот відео
Читайте также
на русском языке

Голова Державної податкової служби Олексій Любченко провів через так звані "площадки Єрмака" 15 млрд грн за квітень-травень.

Про це у Facebook повідомив народний депутат фракції "Слуга народу" Гео Лерос, передає RegioNews.

За його словами, кошти були виведені із державного бюджету.

Любченко, який був заступником податкової при Клименко-Януковичі, зараз очолює державну податкову по протекції Єрмака, прокрутив через "майданчика Єрмака" за квітень-травень 15 млрд!", - написав Лерос.

Він також нагадав, що посади керівників державної податкової і митниці їхні теперішні очільники обіймають без конкурсу.

Цікаво, гроші МВФ Єрмак через Любченко буде виводити?", - іронізує Лерос.

Він також опублікував перелік підприємств, на які нібито виводилися кошти із бюджету (п'ятий податок по ПДВ).

Нагадаємо, народний депутат від фракції "Слуга народу" Гео Лерос опублікував документ із рекомендаціями для журналістів, як писати про голову Офісу президента Андрія Єрмака.

Раніше Гео Лерос неодноразово писав про корупційні зв'язки чинного глави Офісу президента. А стосовно брата голови ВП почнуть розслідування.

Також він розповідав про те, хто стоїть за мільярдними оборудками в столиці і при чому тут Єрмак.

Андрій Єрмак Офіс президента Слуга народа корупція Гео Лерос
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
До Верховної Ради проходить чотири партії, лідирує "Слуга народу" – опитування
30 червня 2020, 12:37
Президент підписав закон, який дозволить ОДА залучити додаткові кошти на ремонт доріг
28 червня 2020, 14:14
Сто днів генпрокурора: Венедіктова похвалилася посадками корупціонерів
27 червня 2020, 15:16
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
Всі відео »
Галицька трійка: на кого ставить "Слуга народу" у самому "незеленому" регіоні України
Монополія на Тернопільщині: скільки і кому платить єдиний власник автовокзалів регіону
Всі публікації »
Геннадій Москаль
Іван Галунга
Михайло Дяденко
Всі блоги »