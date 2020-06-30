Головний податківець Любченко провів через "фірми Єрмака" 15 млрд грн - Гео Лерос

Лерос опублікував перелік підприємств, які задіяні в схемах Єрмака

Лерос опублікував перелік підприємств, які задіяні в схемах Єрмака

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Голова Державної податкової служби Олексій Любченко провів через так звані "площадки Єрмака" 15 млрд грн за квітень-травень.

Про це у Facebook повідомив народний депутат фракції "Слуга народу" Гео Лерос, передає RegioNews.

За його словами, кошти були виведені із державного бюджету.

Любченко, який був заступником податкової при Клименко-Януковичі, зараз очолює державну податкову по протекції Єрмака, прокрутив через "майданчика Єрмака" за квітень-травень 15 млрд!", - написав Лерос.

Він також нагадав, що посади керівників державної податкової і митниці їхні теперішні очільники обіймають без конкурсу.

Цікаво, гроші МВФ Єрмак через Любченко буде виводити?", - іронізує Лерос.

Він також опублікував перелік підприємств, на які нібито виводилися кошти із бюджету (п'ятий податок по ПДВ).

Нагадаємо, народний депутат від фракції "Слуга народу" Гео Лерос опублікував документ із рекомендаціями для журналістів, як писати про голову Офісу президента Андрія Єрмака.

Раніше Гео Лерос неодноразово писав про корупційні зв'язки чинного глави Офісу президента. А стосовно брата голови ВП почнуть розслідування.

Також він розповідав про те, хто стоїть за мільярдними оборудками в столиці і при чому тут Єрмак.