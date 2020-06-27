Сто дней генпрокурора: Венедиктова похвалилась посадками коррупционеров

Приговоры по топ-коррупционерам "еще впереди"

Приговоры по топ-коррупционерам "еще впереди"

Фото: из открытых источников

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отчиталась о 100 днях ее пребывания на должности. По ее словам, осуждены к ограничению или лишению свободы тысячи человек, а приговоры в отношении топ-коррупционеров и политиков первого эшелона "еще впереди".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на видеообращение Венедиктовой по случаю 100 дней пребывания на должности генпрокурора.

Чего больше всего ждет от меня общество? Конечно, "посадок". И они есть! Да, за решеткой не топ-коррупционеры и не политики первого эшелона – все еще впереди", - сообщает она.

Только за эту весну 4400 человек признаны виновными и приговорены к ограничению или лишению свободы. Среди них 28 лиц, совершивших коррупционные преступления, 7 – уголовные преступления, причинившие ущерб в особо крупных размерах, 40 участников организованных групп и преступных организаций.

Венедиктова также напомнила о завершении расследования в производстве по заказу и организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

Она добавила, что под процессуальным руководством прокуроров органы правопорядка расследуют более 1 миллиона 400 тысяч уголовных производств, а в суд направлено более 30 тысяч дел. Судом приняты обвинительные приговоры в отношении 167 коррупционеров, возмещено почти 100 млн гривен убытков.

Генпрокурор добавила, что ею акцентировано внимание правоохранительных органов также на противодействие организованной преступности, и за 100 дней уже разоблачены 106 организованных групп.

Напомним, раньше Венедиктова говорила о миллионных долгах по зарплате в Запорожской области.