Зеленский в поздравлении ко Дню конституции забыл о двух регионах

По мнению президента, в Украине 25 регионов, а не 27

По мнению президента, в Украине 25 регионов, а не 27

Фото: скриншот видео

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к украинцам по случаю Дня Конституции ошибся, перечисляя количество регионов Украины.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на видео-обращение президента.

Знаете, сейчас я нахожусь на Херсонщине. Это прекрасный и живописный край. И нам очень повезло, потому что в нашей стране таких – двадцать пять", - заявил президент.

Отметим, что согласно статье 133 Конституции в административном отношении территория Украины включает 27 регионов – 24 области, Автономную Республику Крым и два города, имеющие специальный статус – Киев и Севастополь.

Напомним, ранее Зеленский подписал закон, который позволит ОГА привлечь дополнительные финансы на ремонт дорог местного значения.