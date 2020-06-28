Зеленский в поздравлении ко Дню конституции забыл о двух регионах
По мнению президента, в Украине 25 регионов, а не 27
По мнению президента, в Украине 25 регионов, а не 27
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к украинцам по случаю Дня Конституции ошибся, перечисляя количество регионов Украины.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на видео-обращение президента.
Знаете, сейчас я нахожусь на Херсонщине. Это прекрасный и живописный край. И нам очень повезло, потому что в нашей стране таких – двадцать пять", - заявил президент.
Отметим, что согласно статье 133 Конституции в административном отношении территория Украины включает 27 регионов – 24 области, Автономную Республику Крым и два города, имеющие специальный статус – Киев и Севастополь.
Напомним, ранее Зеленский подписал закон, который позволит ОГА привлечь дополнительные финансы на ремонт дорог местного значения.
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