Рейтинг президента Зеленского рухнул ниже 40%

Социологи узнали, кого украинцы хотят видеть президентом

Социологи узнали, кого украинцы хотят видеть президентом

Фото: из открытых источников

Киевский международный институт социологии провел очередной опрос касательно переспектив того или иного политика стать главой государства. В случае президентских выборов в начале июня этого года, за Владимира Зеленского проголосовали бы 37,6% украинцев среди определившихся с выбором.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает RegioNews.

Так, пятого президента, нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко готовы поддержать 16,2% избирателей, лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко – 13,2%, лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко – 6,8%,

В то же время, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко готовы отдать голоса 8,7%.

Нардепа от "Голоса" Святослава Вакарчука поддержали бы 3% опрошенных, а лидера Радикальной партии Олега Ляшка - 4,4%.

Еще 3,6% респондентов, определившихся с выбором, отдали бы свой голос за другого кандидата.

Кроме того, если бы досрочные выборы в Раду состоялись в начале июня этого года, то в парламент прошли бы четыре партии: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность" и "Батькивщина".

Так, за партии проголовував бы такой процент населения:

17,1% проголосовали бы за партию "Слуга народа",

10,8% - за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь",

9,9% - за партию "Европейская Солидарность",

4,9% - за партию "Батькивщина",

2,9% - за партию "Сила и Честь",

2,9% - за "Партию Шария",

2,8% - за Радикальную партию Олега Ляшко,

2,3% - за партию "Голос",

1,8% - за партию "Гражданская позиция",

1,6% - за партию "Украинская стратегия Гройсмана",

1,4% - за партию "Свобода",

1% - за партию "Оппозиционный блок",

0,9% - за партию "Самопомич",

0,5% - за партию "Национальный корпус",

за другие партии - всего 0,5%,

3,3% - вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень,

19,4% - не определились, за кого голосовать,

1,6% - отказались отвечать на вопрос,

14,7% - сказали, что не будут голосовать на выборах

Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (собственно, именно эти показатели наиболее близки к возможным результатам выборов), то КМИС получил следующие результаты:

28% проголосовали бы за партию "Слуга народа",

17,7% - за партию "Оппозиционная платформа - За єизнь",

16,2% - за партию "Европейская Солидарность",

8% - за партию "Батькивщина",

4,7% - за партию "Сила и Честь",

4,7% - за "Партию Шария",

4,5% - за Радикальную партию Олега Ляшко,

3,8% - за партию "Голос",

2,9% - за партию "Гражданская позиция",

2,6% - за партию "Украинская стратегия Гройсмана",

2,3% - за партию "Свобода",

1,6% - за партию "Оппозиционный блок",

1,4% - за партию "Самопомич",

0,7% - за партию "Национальный корпус",

за другие партии - в целом 0,8%

Для обеспечения корректности сравнения с другими опросам КМИС приводит три варианта рейтингов партий: % среди всех респондентов; % среди тех, кто собирается голосовать на выборах; % среди тех собирается голосовать и определился с партией.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 24 мая по 4 июня 2020 года методом CATI среди 4000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Погрешность выборки не превышает 1,7%.

Напомним, ранее социологи опубликовали новый рейтинг: на досрочных выборах в Раду проходят четыре партии.