Президенту не доверяют 50% украинцев: социологи опубликовали новые рейтинги

Баланс доверия Зеленскому пошатнулся

Баланс доверия Зеленскому пошатнулся

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За год с момента избрания у президента Украины Владимира Зеленского существенно снизился баланс доверия: с позитивных +34,1% он опустился до негативных -8,9%.

Как передает RegioNews, об этом заявила председатель правления Украинского института социальных исследований им. А. Яременко Ольга Балакирева.

Ситуация началась изменяться в январе и как вы видите, уже на фоне коронавируса наши последние замеры в мае и июне показали изменение этого баланса и сейчас баланс доверия негативный", - сказала Балакирева.

Исходя из результатов исследования, на сегодняшний день Владимиру Зеленскому полностью доверяют лишь 13% опрошенных, скорее доверяют - 28,3%. В то же время, скорее не доверяют - 25,4% и полностью не доверяют - 24,8% респондентов.

Таким образом, 50% населения сегодня не доверяют президенту Зеленскому", - подчеркнула Балакирева.

Помимо этого, исследование показало, что отрицательный баланс доверия и у таких институций, как правительство и парламент.

Еще хуже ситуация с доверием Кабинету Министров Украины - баланс доверия -54,3%, Верховной Раде -55,4%", - сообщила Балакирева.

Согласно опросу, отрицательный баланс доверия у Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) -62,8%, прокуратуры -61%, Государственного бюро расследований (ГБР) -58% Национального банка -44,6%, Национальной полиции -42,8%, Службы безопасности Украины (СБУ) -34,1%.

В то время как баланс доверия у Вооруженных сил Украины (ВСУ) позитивный - 32,4%.

Отмечается, что погрешность выборки составляет 1,1 - 1,9%. Всего было опрошено 3037 человек.

Ранее сообщалось, что рейтинг президента Зеленського впав нижче 40%.