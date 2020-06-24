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24 июня 2020, 16:06 2

Городской совет Черкасс не смог уволить заместителя мэра Людмилу Бордунос

24 июня 2020, 16:06 2
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Фото: Википедия
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На сессию по кадровым вопросам пришли только 18 народных избранников, поэтому кворума для принятия решений не было.

Об этом сообщают черкасские СМИ, пишет RegioNews.

Черкасская городская рада так и не собралась на заседание, чтобы рассмотреть вопрос увольнения заместителя мэра Людмилы Бордунос и секретаря горсовета Ярослава Нищика.

На заседание пришли только 18 депутатов и городской голова, чего недостаточно для кворума.

Может, кое-кто из депутатов где-то отъехал. Я не готов говорить причины. Наверное выборы уже начались, – объяснил журналистам отсутствие кворума городской голова Анатолий Бондаренко.

Напомним, 16 июня,аступниця городского головы Черкасс Людмила Бордунос написала заявление на увольнение по собственному желанию. Свое решение она обосновала тем, что не хочет больше принимать участие в принятии политиканских решений.

Ранее заявление о сложении депутатских полномочий и полномочий секретаря городского совета написал и Ярослав Нищик.

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