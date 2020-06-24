Разговаривали не только об Аллахвердиевой, - "Слуга народа" Корниенко извинился перед двумя женщинами

По словам Корниенко, "энергичная, которая по 300 встреч в месяц" - это о другой женщине, которую они тоже обсуждали с Арахамией

По словам Корниенко, "энергичная, которая по 300 встреч в месяц" - это о другой женщине, которую они тоже обсуждали с Арахамией

Фото: NIKLIFE

Глава партии «Слуга народа», который попал в скандал из-за «эпитетов» по поводу внешности нардепа Ирины Аллахвердиевой, извинился не только перед ней но и перед Татьяной Домбровской, которую рассматривают как кандидатку в мэры Николаева

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на страницу Корниенко в Facebook, где он обнародовал обращение с извинениями.

Александр Корниенко извинился перед коллегой по фракции Ириной Аллахвердиевой и рассказал, что обсуждал не только ее, но и Татьяну Домбровскую, которую в "Слуге народа" рассматривают кандидатом на должность мэра Николаева. Именно Домбровскую имели в виду нардепы, когда обсуждали "энергичную, которая... по 300 встреч".

Хочу обратиться к Ирине Аллахвердиевой с просьбой принять мои извинения за ту первую небольшую короткую часть разговора, где я с Арахамией обсуждаю свои впечатления от ее красоты, красоты, но в совершенно неприемлемой форме. Уважаемая Ирина, я не имел ничего плохого на уме, это были мои искренние впечатления от того как вы выглядите, каким образом вы к этому пришли... По другой большей части разговора, которая породила массовые цитирования и мемы. Хочу заверить, что это были мои мысли не о Аллахвердиевой. Я обсуждал другого человека и ситуация вокруг Ирины, которая произошла в медиа, является совершенно неуместной. Я обсуждал местного политика и возможного кандидата в мэры (Николаева - ред.) от партии "Слуги народа" пани Татьяну Домбровскую. Я познакомился с ней накануне и она меня поразила своим задором, энергией и я понимаю, что она могла бы быть достойным кандидатом от "Слуги народа".

По словам Корниенко, форму своего восхищения он выбрал неудачную, неоднозначную и местами оскорбительную. Он извинился перед Домбровской и призвал ее участвовать в праймериз партии. При этом он отметил, что понимает, что после его высказываний Домбровская может отказаться.

Также Корниенко признал, что видео настоящее, а не смонтированное.

После извинений перед женщинами Корниенко принялся извиняться за сексизм в высказываниях перед всеми сторонниками "Слуг народа" и сказал, что "это будет для него уроком как не надо делать".

попробую поставить точки в истории с моими неуместными разговорами. Опубликовано Александр Корниенко Среда, 24 июня 2020 г.

В соцсетях уже отреагировали на комментарии и извинения Корниенко:

Председатель партии "Слуга народа" объяснил, кого имел в виду под "поддутом женщиной", а кого назвал "сосной корабельной". Это - две разные женщины. Он извинился перед обоими", - уточнил пользователь Михаил Голуб.

Это просто блеск. Это две разные сосны. Корниенко имел в виду не ту сосну, а другую. Это не шутка, он так и заявил. Этим он хотел поставить точку. С другой стороны, пора осиновый колышек вставить Корниенко в одно дупло, пока он больше не наговорил", - написал пользователь Клим Братковский.

Это просто блеск. Это две разные сосны. Корниенко имел в виду не ту сосну, а другую. Это не шутка, он так и заявил. Этим... Опубліковано Климом Братківським Середа, 24 червня 2020 р.

Напомним, вчера в Николаеве во время брифинга председатель партии "Слуга народа" и руководитель фракции, народные депутаты Александр Корниенко и Давид Арахамия обсудили свою коллегу Ирину Аллахвердиеву не стесняясь в выражениях.