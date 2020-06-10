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10 июня 2020, 12:20 18

Порошенко покинул ГБР не пройдя допрос

10 июня 2020, 12:20 18
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ГБР заявляет, что Порошенко вручили подозрение по делу Семочко
ГБР заявляет, что Порошенко вручили подозрение по делу Семочко
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Порошенко прибыл на допрос в ГБР и через минут 30 ушел оттуда через черный ход, при этом не пройдя допрос по делу о картинах и якобы отказавшись получать подозрение

Об этом пишет RegioNews.

Об уходе Порошенко заявил адвокат Порошенко, Илья Новиков.

По его словам, когда они с Порошенко зашли в ГБР, прокурор хотел вручить пятому президенту подозрение в деле о назначении замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Поскольку по закону подозрение нардепу должен вручать лично генпрокурор, Порошенко отказался его получать, заявил Новиков.

После отказа от участия в допросе Порошенко покинул здание ГБР.

При этом пресс-служба ГБР заявила, что Порошенко вручили подозрение по делу Семочко. Таким образом он официально стал подозреваемым по делу о незаконном назначении первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Напомним, ранее сообщалось, что Петр Порошенко прибыл в ГБР.

4 июня, Печерский райсуд Киева принял решение о принудительном приводе Петра Порошенко для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей.

Сегодня же Порошенко вызывали на допрос в ГБР в еще одном производстве, в котором исследуются обстоятельства законности снятия информации во время проведения международных переговоров с участием Президента Украины и высокопоставленных должностных лиц иностранных государств" (дело о пленках Деркача).

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