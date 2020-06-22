Зеленский инициирует отмену ВНО для детей с временно оккупированных территорий

Все желающие смогут учиться в украинских вузах бесплатно

Все желающие смогут учиться в украинских вузах бесплатно

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Президент Украины Владимир Зеленский инициирует внесение изменений в закон "О высшем образовании" для максимального упрощения поступления в учреждения высшего образования (УВО) выпускникам школ с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и с аннексированного Крыма.

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на пресс-службу ОП.

Изменения будут предусматривать, что дети с этих территорий смогут поступать в УВО Украины без внешнего независимого оценивания и иметь возможность поступить во все вузы Украины, а не с ограниченным отдельным списком, как это происходит сейчас", - говорится в сообщении.

Кроме того, все желающие с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей будут учиться в украинских УВО бесплатно, через государственный заказ в рамках квот.

В настоящее время такая норма действует только для выпускников из аннексированного Крыма и Севастополя.

Это – часть нашей государственной политики. Мы боремся за молодежь на тех территориях, мы хотим максимально поощрить таких выпускников переезжать в Украину, вступать в наши учреждения образования, учиться в украинской системе образования", – отметил Зеленский.

Напомним, Верховная Рада одобрила проект Закона президента Зеленского и отменила обозательную государственную итоговую аттестацию в этом году.

Ранее сообщалось, что Министерство образования и науки Украины (МОН) готово провести внешнее независимое оценивание (ВНО) в безопасных условиях и считает, что его отмена недопустима и может создать коррупционные риски при поступлении в вузы.