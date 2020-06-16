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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
16 июня 2020, 13:36 11

В Павлограде СБУ раскрыла хищение более 2,5 миллиона гривен

16 июня 2020, 13:36 11
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Предприятие из Никополя провело некачественные работы по реконструкции центральной площади города
Предприятие из Никополя провело некачественные работы по реконструкции центральной площади города
Фото: СБУ
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Служба безопасности Украины разоблачила руководителя компании-подрядчика, который причастен к хищению бюджетных денег при реконструкции Соборной площади в Павлограде Днепропетровской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По версии следствия, в конце 2019 года предприятие из Никополя победило в тендере на проведение капитального ремонта центральной городской площади Павлограда на сумму более 17,5 миллиона гривен.

Однако уже в января 2020 года ОГА разорвала договор с фирмой.

Представители компании, в частности, нарушили установленные сроки ремонтных работ и не завершили их в полном объеме. При этом подрядчикам из областного бюджета было перечислено почти 6 миллионов гривен. По предварительным данным досудебного расследования, сумма ущерба составляет более 2,5 миллиона гривен", - сообщили в СБУ.

Возбуждено уголовное дело по факту присвоения и растраты имущества, руководителю компании-подрядчика сообщено о подозрении.

Напомним, cледователи ГБР задержали начальника сектора криминальной полиции одного из отделений Никопольского отдела ГУ Нацполиции за получение взятки в размере 5000 долларов.

Павлоград СБУ коррупция бюджет
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