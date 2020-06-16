В Павлограде СБУ раскрыла хищение более 2,5 миллиона гривен

Предприятие из Никополя провело некачественные работы по реконструкции центральной площади города

Предприятие из Никополя провело некачественные работы по реконструкции центральной площади города

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила руководителя компании-подрядчика, который причастен к хищению бюджетных денег при реконструкции Соборной площади в Павлограде Днепропетровской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По версии следствия, в конце 2019 года предприятие из Никополя победило в тендере на проведение капитального ремонта центральной городской площади Павлограда на сумму более 17,5 миллиона гривен.

Однако уже в января 2020 года ОГА разорвала договор с фирмой.

Представители компании, в частности, нарушили установленные сроки ремонтных работ и не завершили их в полном объеме. При этом подрядчикам из областного бюджета было перечислено почти 6 миллионов гривен. По предварительным данным досудебного расследования, сумма ущерба составляет более 2,5 миллиона гривен", - сообщили в СБУ.

Возбуждено уголовное дело по факту присвоения и растраты имущества, руководителю компании-подрядчика сообщено о подозрении.

Напомним, cледователи ГБР задержали начальника сектора криминальной полиции одного из отделений Никопольского отдела ГУ Нацполиции за получение взятки в размере 5000 долларов.