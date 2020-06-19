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19 июня 2020, 12:13 1

Харьковский аэропорт открылся для обслуживания международных рейсов

19 июня 2020, 12:13 1
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Уже приняли первые рейсы из Беларуси
Фото: из открытых источников
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С 19 июня возобновил работу в направлении международных рейсов аэропорт "Харьков".

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

Так, аэропорт уже принял и отправил рейсы Belavia и Etihad Airways по направлению в столицу Беларуси.

Помимо этого, вечером ожидается прибытие самолета Wizz Air из Будапешта, а также его вылет в обратном направлении.

Напомним, харьковский аэропорт не принимал международные рейсы с 25 марта, когда его работа была приостановлена в связи с карантином из-за эпидемии коронавируса COVID-19. Он был закрыт для приема и отправления регулярных рейсов.

Ранее об отмене всех международных рейсов заявлял аэропорт "Киев".

Помимо этого, все рейсы из Киева до июля отменила Польша.

Также, несмотря на возобновление работы, аэропорт "Борисполь" планирует сократить до конца года 700 работников из-за падения доходов.

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