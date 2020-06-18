Мэры Львовщины выступили против "партийных" выборов в малых городах

Городские головы требуют от нардепов оставить без изменений действующее законодательство и проводить партийные выборы в общинах с населением более 90 тысяч жителей

Городские головы требуют от нардепов оставить без изменений действующее законодательство и проводить партийные выборы в общинах с населением более 90 тысяч жителей

Фото: АГУ

Более 30 городских председателей Львовской области вместе с исполнительным директором Львовского регионального отделения Ассоциации городов Украины Василием Абаимовим провели под Верховной Радой акцию протеста против изменений в закон о выборах.

Об этом информирует Офис реформ Львовского регионального отделения АГУ, пишет RegioNews. Городские головы Львовщины проетстуют против уменьшения минимально необходимого количества жителей в городе для проведения партийных выборов с 90 до 15 тысяч жителей. Поскольку эти изменения коснутся большинства органов местного самоуправления, где осенью состоятся выборы, то это приведет к партизации местного самоуправления, а также к возможности массовой скупки местных партийных организаций олигархами. Такое положение дел заставит местное самоуправление работать на благо местных "князей". Против изменений избирательного законодательства в части местных выборов выступает и Ассоциация городов Украины, которая требует оставить мажоритарную систему выборов в местные советы и партийные выборы проводить только в общинах с населением 90 тысяч избирателей и выше, как это есть сейчас. Как рассказал исполнительный директор Львовского РО АГУ, городские головы Львовщины встретились с председателем комитета Верховной рады с вопросов организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андреем Клочко и его заместителем Романом Лозинским, которым передали свои требования. К акции львовян присоединилась делегация депутатов Ладыжинского городского совета Винницкой области, по телефону их поддержали Полтавское, Херсонское и Донецкое региональные отделения. Напомним, мэр Львова Андрей Садовый считает "партию мэров" искусственным образованием и не примет в ней участия.

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