Депутаты Житомирского горсовета просят Кабмин открыть поликлиники и амбулатории
Депутаты Житомирского городского совета приняли решение об обращении к Правительству и главному санитарному врачу с просьбой не возобновить прием больных в период карантина.
Решение было принято во время сессии городского совета 18 июня, передает RegioNews.
По мнению депутатов, в медицинских учреждениях Житомира принимают исключительно больных с подозрением на COVID-19, но на плановые приемы люди прийти не могут. Они считают, что это может вызвать проблемы для людей с другими заболеваниями.
По словам депутата Виктора Брокарева, уже возникали проблемы у пациентов, имеющих заболевания сердца, и после окончания карантина возникнет проблема с большим количеством лиц с запущенными хроническими болезнями.
Депутаты также обращают внимание на тот факт, что из-за отсутствия возможности обратиться в поликлинику, жители города идут в частные клиники, которые продолжают работать.
Напомним, Кабинет Министров провел проверку областных государственных администраций на предмет выполнения решений Правительства по предотвращению распространения коронавируса в Украине.