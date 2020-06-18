Депутаты Житомирского горсовета просят Кабмин открыть поликлиники и амбулатории

В период карантина поликлиники работают в ограниченном режиме

В период карантина поликлиники работают в ограниченном режиме

Фото: Facebook

Депутаты Житомирского городского совета приняли решение об обращении к Правительству и главному санитарному врачу с просьбой не возобновить прием больных в период карантина.

Решение было принято во время сессии городского совета 18 июня, передает RegioNews.

По мнению депутатов, в медицинских учреждениях Житомира принимают исключительно больных с подозрением на COVID-19, но на плановые приемы люди прийти не могут. Они считают, что это может вызвать проблемы для людей с другими заболеваниями.

По словам депутата Виктора Брокарева, уже возникали проблемы у пациентов, имеющих заболевания сердца, и после окончания карантина возникнет проблема с большим количеством лиц с запущенными хроническими болезнями.

Депутаты также обращают внимание на тот факт, что из-за отсутствия возможности обратиться в поликлинику, жители города идут в частные клиники, которые продолжают работать.

Напомним, Кабинет Министров провел проверку областных государственных администраций на предмет выполнения решений Правительства по предотвращению распространения коронавируса в Украине.