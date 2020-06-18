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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
18 червня 2020, 13:59 8

Депутати Житомирської міськради просять Кабмін відкрити поліклініки та амбулаторії

18 червня 2020, 13:59 8
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У період карантину поліклініки працюють в обмеженому режимі
У період карантину поліклініки працюють в обмеженому режимі
Фото: Facebook
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Депутати Житомирської міської ради ухвалили рішення про звернення до Уряду та головного санітарного лікаря з проханням не відновити прийом хворих у період карантину.

Рішення було ухвалене під час сесії міської ради 18 червня, передає RegioNews.

На думку депутатів, у медичних закладах Житомира приймають виключно хворих із підозрою на COVID-19, але на планові прийоми люди прийти не можуть. Вони вважають, що це може викликати проблеми для людей з іншими захворювання.

За словами депутата Віктора Брокарєва, уже виникали проблеми у пацієнтів, які мають захворювання серця, і після закінчення карантину виникне проблема із великою кількістю осіб із запущеними хронічними хворобами.

Депутати також звертають увагу на той факт, що через відсутність можливості звернутися до поліклініки, мешканці міста ідуть до приватних клінік, які продовжують працювати.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів провів перевірку обласних державних адміністрацій на предмет виконання рішень Уряду щодо запобігання поширення коронавірусу в Україні.

Кабмін Житомир горсовет лікарні
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