Кличко назначил своим советником бывшего председателя Тернопольской ОГА

Юрий Чижмарь будет работать советником Кличко на общественных началах

Юрий Чижмарь будет работать советником Кличко на общественных началах

Фото: скриншот видео

Распоряжение о его назначении №329 опубликовано на сайте КГГА, передает RegioNews.

Юрий Чижмарь на этой должности будет отвечать за вопросы социально-экономического развития.

Назначить Чижмаря Юрия Васильевича советником Киевского городского головы по вопросам социально-экономического развития на общественных началах", - говорится в документе.

Справка: Юрий Чижмарь - общественно-политический деятель, доктор юридических наук. Депутат Ужгородского городского совета 4 и 5 созывов. Депутат Тернопольского областного совета 5 созыва.

В 2007 - 2010 гг. - глава Тернопольской областной государственной администрации. С 2010 года был заместителем председателя Киевской ОГА Анатолия Присяжнюка. В феврале 2011 года Чижмаря на улице облили кислотой. В 2014 году был избран народным депутатом Украины 8 созыва от Радикальной партии.

Напомним, 10 июня прокуратура Киева передала в суд дело в отношении Владимира Слончака, бывшего первого заместителя председателя КГГА Виталия Кличко.