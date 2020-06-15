Кличко назначил своим советником бывшего председателя Тернопольской ОГА
Мэр Киева Виталий Кличко назначил своим советником на общественных началах бывшего председателя Тернопольской областной государственной администрации Юрия Чижмаря.
Распоряжение о его назначении №329 опубликовано на сайте КГГА, передает RegioNews.
Юрий Чижмарь на этой должности будет отвечать за вопросы социально-экономического развития.
Назначить Чижмаря Юрия Васильевича советником Киевского городского головы по вопросам социально-экономического развития на общественных началах", - говорится в документе.
Справка: Юрий Чижмарь - общественно-политический деятель, доктор юридических наук. Депутат Ужгородского городского совета 4 и 5 созывов. Депутат Тернопольского областного совета 5 созыва.
В 2007 - 2010 гг. - глава Тернопольской областной государственной администрации. С 2010 года был заместителем председателя Киевской ОГА Анатолия Присяжнюка. В феврале 2011 года Чижмаря на улице облили кислотой. В 2014 году был избран народным депутатом Украины 8 созыва от Радикальной партии.
Напомним, 10 июня прокуратура Киева передала в суд дело в отношении Владимира Слончака, бывшего первого заместителя председателя КГГА Виталия Кличко.