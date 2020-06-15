В Хаджибейском лимане в Одесской области критически упал уровень кислорода

Комиссия изучила причины экологической катастрофы на лимане

Комиссия изучила причины экологической катастрофы на лимане

Специализированная комиссия проведела визуальное обследование прибрежной зоны и измерила содержание кислорода в водах лимана.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на thesis.od.ua.

Специализированная комиссия, в состав которой вошли сотрудники Одесского рыбоохранного патруля, Государственной экологической инспекции в Одесской области, Беляевского межрайонного Управления ГО Госпродотребслужбы в Одесской области, представитель РА "Хаджибейский лиман", провела визуальное обследование прибрежной зоны лимана, зафиксировав гибель креветки и рыбы на участке почти в два километра.

При визуальном обследовании установлено, что вода в лимане ярко зеленого цвета, ощущается запах сероводорода и наблюдается значительное количество сине-зеленых водорослей.

На месте выявления удушья проведены измерения растворенного кислорода в воде, который составил 3,2 мг О2/л и температуру воды — 19 градусов.

По предварительным выводам комиссии причина гибели рыбы – снижение содержания кислорода в воде до критических значений.

Напомним, в Хаджибейском лимане, в районе с. Алтестовое (мост автодороги Киев-Одесса) и в районе дамбы и объездной дороги, выявлен факт гибели водных биоресурсов.