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15 июня 2020, 14:22 7

В Хаджибейском лимане в Одесской области критически упал уровень кислорода

15 июня 2020, 14:22 7
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Комиссия изучила причины экологической катастрофы на лимане
Комиссия изучила причины экологической катастрофы на лимане
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Специализированная комиссия проведела визуальное обследование прибрежной зоны и измерила содержание кислорода в водах лимана.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на thesis.od.ua.

Специализированная комиссия, в состав которой вошли сотрудники Одесского рыбоохранного патруля, Государственной экологической инспекции в Одесской области, Беляевского межрайонного Управления ГО Госпродотребслужбы в Одесской области, представитель РА "Хаджибейский лиман", провела визуальное обследование прибрежной зоны лимана, зафиксировав гибель креветки и рыбы на участке почти в два километра.

При визуальном обследовании установлено, что вода в лимане ярко зеленого цвета, ощущается запах сероводорода и наблюдается значительное количество сине-зеленых водорослей.

На месте выявления удушья проведены измерения растворенного кислорода в воде, который составил 3,2 мг О2/л и температуру воды — 19 градусов.

По предварительным выводам комиссии причина гибели рыбы – снижение содержания кислорода в воде до критических значений.

Напомним, в Хаджибейском лимане, в районе с. Алтестовое (мост автодороги Киев-Одесса) и в районе дамбы и объездной дороги, выявлен факт гибели водных биоресурсов.

Одесса вода экология смерть животные комиссия лиман
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