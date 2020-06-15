Кличко призначив своїм радником колишнього голову Тернопільської ОДА
Міський голова Києва Віталій Кличко призначив своїм радником на громадських засадах колишнього голову Тернопільської Обласної державної адміністрації Юрія Чижмаря.
Розпорядження про його призначення №329 опубліковане на сайті КМДА, передає RegioNews.
Юрій Чижмарь на цій посаді буде відповідати за питання соціально-економічного розвитку.
Призначити Чижмаря Юрія Васильовича радником Київського міського голови з питань соціально-економічного розвитку на громадських засадах", – йдеться у документі.
Довідка: Юрій Чижмарь - громадсько-політичний діяч, доктор юридичних наук. Депутат Ужгородської міської ради 4 і 5 скликань. Депутат Тернопільської обласної ради 5 скликання.
В 2007 - 2010 рр. - голова Тернопільської обласної державної адміністрації. З 2010 року був заступником голови Київської ОДА Анатолія Присяжнюка. У лютому 2011 року Чижмаря на вулиці облили кислотою. В 2014 році був обраний народним депутатом України 8 скликання від Радикальної партії.
Нагадаємо, 10 червня прокуратура Києва передала до суду справу стосовно Володимира Слончака, колишнього першого заступника голови КМДА Віталія Кличка.