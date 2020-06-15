Кличко призначив своїм радником колишнього голову Тернопільської ОДА

Юрій Чижмарь буде працювати радником Кличка на громадських засадах

Юрій Чижмарь буде працювати радником Кличка на громадських засадах

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Розпорядження про його призначення №329 опубліковане на сайті КМДА, передає RegioNews.

Юрій Чижмарь на цій посаді буде відповідати за питання соціально-економічного розвитку.

Призначити Чижмаря Юрія Васильовича радником Київського міського голови з питань соціально-економічного розвитку на громадських засадах", – йдеться у документі.

Довідка: Юрій Чижмарь - громадсько-політичний діяч, доктор юридичних наук. Депутат Ужгородської міської ради 4 і 5 скликань. Депутат Тернопільської обласної ради 5 скликання.

В 2007 - 2010 рр. - голова Тернопільської обласної державної адміністрації. З 2010 року був заступником голови Київської ОДА Анатолія Присяжнюка. У лютому 2011 року Чижмаря на вулиці облили кислотою. В 2014 році був обраний народним депутатом України 8 скликання від Радикальної партії.

Нагадаємо, 10 червня прокуратура Києва передала до суду справу стосовно Володимира Слончака, колишнього першого заступника голови КМДА Віталія Кличка.