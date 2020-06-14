Суд избирает меру пресечения задержанным по делу о 6-миллионной взятке (ТРАНСЛЯЦИЯ)
Прокурор просит применить к нему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 40,5 млн грн.
Трансляция судебного заседания осуществляется на YouTube канале Высшего антикоррупционного суда, передает RegioNews.
Сторона защиты просит суд отказать в удовлетворении такого ходатайства.
Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины 12 июня задокументировали факт дачи бывшим высокопоставленным лицом от предыдущей власти взятки в размере 6 млн долларов руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому и руководству НАБУ за закрытие дела против него.
В субботу, 13 июня, руководители НАБУ и САП сообщили, что взятку предлагали за закрытие дела, связанного с бывшим министром Николаем Злочевским, в отношении причастности к завладению средствами стабилизационного кредита Нацбанка, выданного на подконтрольный беглому олигарху Курченко "Реал-Банк".
В частности, Сытник сообщил, что задержаны трое человек, среди которых первый заместитель начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве и двое доверенных лиц Злочевского.
Николай Злочевский выехал из Украины в конце 2014 года после того, как получил статус подозреваемого в незаконном обогащении. В январе 2015 года ГПУ объявила его в розыск. Осенью 2016 года с сайта МВД была снята информационно-статистическая карточка о розыске экс-министра. Информация о прекращении розыска была внесена на основании присланного из Генпрокуратуры постановления об отмене государственного розыска Злочевского.