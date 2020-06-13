Офис генпрокурора проверяет причастность сотрудника ко взятке на $6 млн

Начато служебное расследование

Начато служебное расследование

Фото: из открытых источников

В Офисе генерального прокурора начали служебное расследование по факту незаконного вмешательства в Единый реестр досудебных расследований.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Отмечается, что по предварительным данным, сотрудником Офиса генпрокурора был осуществлен вход в ЕРДР для проверки информации о закрытии уголовного производства по подозрению экс-министру экологии Николаю Злочевскому.

Сейчас устанавливается круг причастных к вмешательству в ЕРДР лиц. В случае подтверждения информации, будет решаться вопрос об их отстранении от занимаемых должностей и привлечения к ответственности.

Напомним, 12 июня экс-чиновника задержали при передаче взятки в 6 млн долларов руководству НАБУ. Детективы НАБУ задокументировали факт предоставления бывшим чиновником взятки руководству НАБУ и руководителю САП за принятие решения о закрытии уголовного дела.

Ранее сообщалось, что Ильяшенко, задержанный при попытке дать взятку в $6 млн, является человеком главы Офиса президента Андрея Ермака.