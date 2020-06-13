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13 июня 2020, 14:45 15

Коронавирус добрался до Офиса президента: заболели Резников и Демченко - СМИ

13 июня 2020, 14:45 15
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Диагноз заболевшим, якобы был известен еще вчера
Диагноз заболевшим, якобы был известен еще вчера
Facebook/Офис президента
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В Офисе президента, а также в Управлении государственной охраны зафиксирована вспышка коронавируса.

Как передает RegioNews, об этом пишет "Страна" со ссылкой на источники в ОП.

Так, по данным издания, коронавирусом заразился министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и советник президента Украины Руслан Демченко.

Отмечается, что они оба вчера были в Париже на переговорах с Эммануэлем Бонном - советником президента Франции по внешнеполитическим вопросам.

Также сообщается, что их диагноз был известен им еще вчера.

Напомним, вчера стало известно о том, что коронавирусом заразилась жена президента Елена Зеленская, а сам президент переходит на особый режим работы в связи с этим.

коронавирус Офис президента болезнь инфекции Алексей Резников
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