Коронавирус добрался до Офиса президента: заболели Резников и Демченко - СМИ
Диагноз заболевшим, якобы был известен еще вчера
Диагноз заболевшим, якобы был известен еще вчера
В Офисе президента, а также в Управлении государственной охраны зафиксирована вспышка коронавируса.
Как передает RegioNews, об этом пишет "Страна" со ссылкой на источники в ОП.
Так, по данным издания, коронавирусом заразился министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и советник президента Украины Руслан Демченко.
Отмечается, что они оба вчера были в Париже на переговорах с Эммануэлем Бонном - советником президента Франции по внешнеполитическим вопросам.
Также сообщается, что их диагноз был известен им еще вчера.
Напомним, вчера стало известно о том, что коронавирусом заразилась жена президента Елена Зеленская, а сам президент переходит на особый режим работы в связи с этим.
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
06 июня 2020
Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 мая 2020
Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода
Местный депутат и аудитор, или Кто контролирует автовокзалы Полтавской области
Продуктовые наборы и ботофермы: в Кропивницком готовятся выбирать мэра