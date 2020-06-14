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14 июня 2020, 09:46 21

В Украине за сутки обнаружено более 600 новых больных коронавирусом

14 июня 2020, 09:46 21
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Зафиксировано 9 смертей и 106 случаев выздоровления
Зафиксировано 9 смертей и 106 случаев выздоровления
Фото из открытых источников
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За минувшие сутки в Украине подтверждено 648 новых случаев COVID-19, выздоровели 106 человек, умерли - 9.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Минздрав Украины.

Всего с начала эпидемии в стране зафиксировано 31 тысяча 154 случая коронавырусной болезни. Выздоровели 14 тысяч 82 человека. 889 больных спасти не удалось.

Больше всего новых случаев за минувшие сутки зарегистрировано во Львовской области - 139.

Напомним, в связи с ростом заболеваемости президент Владимир Зеленский заявил о необходимости усилить проверки в местах скопления людей на предмет соблюдения правил карантина.

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