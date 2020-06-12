Мэр Винницы призвал сообщать о некачественно отремонтированных дорогах

Винничан просят сообщать о некачественной работе коммунальщиков и фотографировать соответствующие объекты

Винничан просят сообщать о некачественной работе коммунальщиков и фотографировать соответствующие объекты

Фото: flickr

Мэр Винницы Сергей Моргунов призвал жителей города сообщать в "Круглосуточный дозор" о некачественно отремонтированных дорогах, а также присылать фото с мест ему на "Facebook".

Об этом он сообщил во время брифинга 12 июня, передает RegioNews.

По его словам, департамент благоустройства будет контролировать по каждому случаю надлежащее выполнение работ.

Если есть такие случаи, и кто-то видит, что где-то подрядные организации некачественно выполняют свою работу, просил бы всех обращаться на "Круглосуточную стражу", на телефон 15-60, фотографировать соответствующие объекты с конкретной привязкой к адресу или местности. Направляйте мне на "Facebook", в том числе", - сказал Моргунов.

Он добавил, что возможны просадки асфальта при так называемом ямочном ремонте часто происходят во время замены сетей "Водоканала" и подземных электросетей.

По словам мэра Винницы, в таких случаях подрядные организации должны надлежащим образом выполнять свою работу, и согласно обязательств, исправлять ситуацию.

Напомним, Кабмин согласовал назначение Сергея Борзова главой Винницкой ОГА.