Мер Вінниці закликав повідомляти про неякісно відремонтовані дороги
Міський голова Вінниці Сергій Моргунов закликав мешканців міста повідомляти до "Цілодобової варти" про неякісно відремонтовані дороги, а також надсилати фото з місця події йому на "Facebook".
Про це він повідомив під час брифінгу 12-го червня, передає RegioNews.
За його словами, департамент благоустрою буде контролювати по кожному випадку належне виконання робіт.
Якщо є такі випадки, і хтось бачить, що десь підрядні організації неякісно виконують свою роботу, просив би всіх звертатися на "Цілодобову варту", на телефон 15-60, фотографувати відповідні об’єкти з конкретною прив’язкою до адреси чи місцевості. Направляйте мені на "Facebook", в тому числі", - сказав Моргунов.
Він додав, що можливі просадки асфальту при так званому ямковому ремонті часто відбуваються під час заміни мереж "Водоканалу" і підземних електромереж.
За словами мера Вінниці, у таких випадках підрядні організації мають належним чином виконувати свою роботю, і згідно зобов’язань, виправляти ситуацію.
Нагадаємо, Кабмін погодив призначення Сергія Борзова головою Вінницької ОДА.