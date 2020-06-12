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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
12 червня 2020, 14:54 8

Мер Вінниці закликав повідомляти про неякісно відремонтовані дороги

12 червня 2020, 14:54 8
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Вінничан просять повідомляти про неякісну роботу комунальників і фотографувати відповідні об’єкти
Вінничан просять повідомляти про неякісну роботу комунальників і фотографувати відповідні об’єкти
Фото: flickr
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Міський голова Вінниці Сергій Моргунов закликав мешканців міста повідомляти до "Цілодобової варти" про неякісно відремонтовані дороги, а також надсилати фото з місця події йому на "Facebook".

Про це він повідомив під час брифінгу 12-го червня, передає RegioNews.

За його словами, департамент благоустрою буде контролювати по кожному випадку належне виконання робіт.

Якщо є такі випадки, і хтось бачить, що десь підрядні організації неякісно виконують свою роботу, просив би всіх звертатися на "Цілодобову варту", на телефон 15-60, фотографувати відповідні об’єкти з конкретною прив’язкою до адреси чи місцевості. Направляйте мені на "Facebook", в тому числі", - сказав Моргунов.

Він додав, що можливі просадки асфальту при так званому ямковому ремонті часто відбуваються під час заміни мереж "Водоканалу" і підземних електромереж.

За словами мера Вінниці, у таких випадках підрядні організації мають належним чином виконувати свою роботю, і згідно зобов’язань, виправляти ситуацію.

Нагадаємо, Кабмін погодив призначення Сергія Борзова головою Вінницької ОДА.

дороги Вінниця мер ремонт Сергій Моргунов
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