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В Украине блокировали контрабанду запчастей к российским танкам
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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
10 июня 2020, 12:49 4

В Украине блокировали контрабанду запчастей к российским танкам

10 июня 2020, 12:49 4
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Служба безопасности Украины блокировала контрабандный ввоз комплектующих к танковым боеприпасам российского производства.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на сайт СБУ.

На предприятиях оборонно-промышленного комплекса РФ злоумышленники закупали комплектующие к военным средствам поражения и через ряд подконтрольных фирм-нерезидентов ввозили в Украину как металлолом. Импорт происходил без получения соответствующих разрешений и согласований Государственной службы экспертного контроля.

В Украине детали транспортировали в один из городов Луганщины и на собственных производственных мощностях осуществляли их переработку и возвращение на оборонные предприятия страны-агрессора.

Также на днях правоохранители Днепропетровщины пресекли попытку контрабанды в Украину российских военных деталей по этой же схеме на более 2,5 млн грн.

Прошли обыски в офисах подконтрольных дельцам фирмах в Днепропетровской, Харьковской и Луганской областях, а также по местам жительства участников сделки и их транспортных средствах.

Изъято цифровую и вычислительную технику, бухгалтерскую отчетность фирм-импортеров, уставные документы и печати фирм-нерезидентов, а также другие доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

В рамках производства, начатого по ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия.

Устанавливаются все обстоятельства дела и сотрудничества злоумышленников с предприятиями ВПК РФ и пророссийскими террористами на Донбассе.

Напомним, 7 июня сообщалось, что на Луганщину заехали две колонны российских военных грузовиков.

Луганская область Луганщина Днепропетровская область Днепр СБУ РФ контрабанда военная техника
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