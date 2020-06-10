В Украине блокировали контрабанду запчастей к российским танкам

"Схему" наладили четверо переселенцев из Луганщины

"Схему" наладили четверо переселенцев из Луганщины

Об этом пишет Regionews со ссылкой на сайт СБУ.

На предприятиях оборонно-промышленного комплекса РФ злоумышленники закупали комплектующие к военным средствам поражения и через ряд подконтрольных фирм-нерезидентов ввозили в Украину как металлолом. Импорт происходил без получения соответствующих разрешений и согласований Государственной службы экспертного контроля.

В Украине детали транспортировали в один из городов Луганщины и на собственных производственных мощностях осуществляли их переработку и возвращение на оборонные предприятия страны-агрессора.

Также на днях правоохранители Днепропетровщины пресекли попытку контрабанды в Украину российских военных деталей по этой же схеме на более 2,5 млн грн.

Прошли обыски в офисах подконтрольных дельцам фирмах в Днепропетровской, Харьковской и Луганской областях, а также по местам жительства участников сделки и их транспортных средствах.

Изъято цифровую и вычислительную технику, бухгалтерскую отчетность фирм-импортеров, уставные документы и печати фирм-нерезидентов, а также другие доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

В рамках производства, начатого по ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия.

Устанавливаются все обстоятельства дела и сотрудничества злоумышленников с предприятиями ВПК РФ и пророссийскими террористами на Донбассе.

Напомним, 7 июня сообщалось, что на Луганщину заехали две колонны российских военных грузовиков.