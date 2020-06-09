Террористы отключили вентиляцию и воду 119-ти горнякам, бастующим под землей в Антраците

14 бастующих шахтеров арестовали за протесты против невыплаты зарплаты

14 бастующих шахтеров арестовали за протесты против невыплаты зарплаты

Оккупационные власти «ЛНР» решили подавить протесты бастующих под землей горняков, отключив откачку воды и вентиляцию на шахте «Комсомольская» в Антраците.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов в Facebook, а также об этом пишут пользователи соцсетей в оккупированном Антраците, передает Regionews.

Оккупанты пошли на подавление забастовки горняков на шахте Комсомольская в Антраците.

Уже трое суток шахтеры шахты "Комсомольская" в оккупированном Антраците отказываются подниматься на поверхность и требуют выплаты задолженности по зарплате за три месяца, их "прессуют" российские спецслужбы", - рассказал Юрий Бутусов.

Пользователи соцсетей, живущие на оккупированной территории, пишут, что террористы в Антраците заглушили всю мобильную связь, отключили интернет, заблокировали шахту и город в целом.

Сообщается, что арестовали 14 бастующих, которые находились на поверхности шахты, а также отключили вентиляцию и откачку воды 119-ти горнякам, отказавшимся выходить из забоя до погашения долгов по зарплате, таким образом поставив под угрозу их жизнь и здоровье.

МИД Украины должен обратиться к ОБСЕ и к ООН с просьбой вмешаться в это вопиющее нарушение прав человека, чтобы спасти жизни участников подземной забастовки от произвола российских спецслужб. Надо проверить, не бросают ли инициаторов забастовки в тайные тюрьмы ФСБ, нет ли нарушений прав человека? Почему Россия не несет ответственности за нормальную работу предприятий, за невыплату зарплат через подконтрольные предприятия? Этот вопрос надо вынести на Трехстороннюю контактную группу", - считает Юрий Бутусов.

Трое суток донбасские шахтеры бастуют под землей против трехмесячной задержки зарплат в Антраците! Россия не пускает на... Опубліковано Юрієм Бутусовим Понеділок, 8 червня 2020 р.

Напомним, протесты в Антраците из-за невыплаты зарплаты на шахте начались еще 5 июня. 7 июня шахтеры отказались подниматься на поверхность.

Бастующие требуют погашения долгов по зарплате за три месяца. Однако Владимир Шатохин, директор РТК "Востокуголь", к которому относится шахта "Комсомольская", заявил, что долги за март и апрель его не касаются, поскольку его предприятие создано с мая. За май же бастующим горнякам зарплату выплатили. Шахтеры с этим не согласны и требуют вернуть долги за март-апрель.

Продажами угля с "Комсомольской" занимаются структуры близкого к Януковичу беглому олигарху Сергею Курченко. Выплаты проходили с проблемами и с большими долгами. Чтобы не получать убытки, компании Курченко отказались платить шахтерам "Комсомольской" за уже поставленный уголь.