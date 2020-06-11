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Сутки в ООС: боевики 14 раз нарушили "тишину", есть раненые
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11 июня 2020, 08:20 5

Сутки в ООС: боевики 14 раз нарушили "тишину", есть раненые

11 июня 2020, 08:20 5
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Стреляли из запрещенного вооружения
Стреляли из запрещенного вооружения
Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки вооруженные формирования РФ 14 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов, трое украинских военных получили ранения.

Как передает RegioNews об этом сообщают в пресс-центре штаба ООС.

Помимо запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, боевики использовали беспилотные летательные апараты для сброса ВОГ-17.

Обстрелы велись в районе Павлополя, Тарамчука, Авдеевки, Марьинки, Луганского, Попасной, Троицкого и рядом с Хутором Свободным и Новотроицким.

В ответ на обстрелы подразделения ООС открывали огонь для прекращения агрессивных действий противника.

По данным разведки, во время ответного огня были уничтожены двое российских оккупантов.

Напомним, за сутками ранее боевики 16 раз нарушили режим "тишины" и обстреливали украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов и гранатометов.

ООС Донбасс ОРДЛО боевики ранение
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