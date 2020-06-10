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10 июня 2020, 08:49 20

Обрушение очередного дома в Одессе: из-под завалов вывели 25 человек

10 июня 2020, 08:49 20
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На месте обвала ощущается сильный запах газа
На месте обвала ощущается сильный запах газа
twitter.com/AvakovArsen
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На Французском бульваре в Одессе обрушился четырехэтажный жилой дом. Из-под завалов удалось вывести 25 человек.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, на месте обрушения чувствуется сильный запах газа.

Обвал произошел ночью в 3:09. Само здание 1912 года постройки на 10 квартир. Частично повреждены 4 квартиры (1,2, 3 и 4 этажа, проживало 10 человек). В результате обрушения повреждена газовая труба.

На месте происшествия продолжают работать спасатели и полиция, данных относительно жертв пока нет.

Напомним, в Одессе собирались проверить наличие трещин в жилых домах после двух обвалов зданий в центре города.

Одесса Арсен Аваков полиция спасатели Дом обвал
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