Обрушение очередного дома в Одессе: из-под завалов вывели 25 человек

На месте обвала ощущается сильный запах газа

На месте обвала ощущается сильный запах газа

twitter.com/AvakovArsen

На Французском бульваре в Одессе обрушился четырехэтажный жилой дом. Из-под завалов удалось вывести 25 человек.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, на месте обрушения чувствуется сильный запах газа.

Обвал 4-х этажного дома в Одессе на Французком бульваре.

25 человек выведены из-под завалов. Сильный запах газа. Жертв на этот момент нет.

На месте работают спасатели и полиция. pic.twitter.com/no1ReQas7m — Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 10, 2020

Обвал произошел ночью в 3:09. Само здание 1912 года постройки на 10 квартир. Частично повреждены 4 квартиры (1,2, 3 и 4 этажа, проживало 10 человек). В результате обрушения повреждена газовая труба.

На месте происшествия продолжают работать спасатели и полиция, данных относительно жертв пока нет.

Напомним, в Одессе собирались проверить наличие трещин в жилых домах после двух обвалов зданий в центре города.