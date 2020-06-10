СБУ и ГБР проводят обыски в помещении Житомирского городского совета

Также обыскивают одно из коммунальных предприятий городского совета

Также обыскивают одно из коммунальных предприятий городского совета

Фото: СБУ

В помещении Житомирского городского совета, в одном из кабинетов на 2 этаже, работники ГБР и СБУ проводят обыски.

Об этом сообщает местное издание "Житомир.today", передает RegioNews.

Также обыски проходят в управлении капитального строительства Житомирского городского совета и в доме одного из чиновников.

Известно, что обыски проводят оперативники управления защиты экономики и следователи Житомирского отдела полиции в рамках расследования уголовного производства, начатого по ст.366 УК Украины (служебная подделка).

По словам начальника Управления капитального строительства Вячеслава Глазунова, сейчас проверяют еще около 10 объектов. В пресс-службе Государственного бюро расследований пообещали сообщить позже все подробности.

Напомним, 4 июня сотрудники Нацполиции и СБУ провели обыски в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко по подозрению в коррупции.